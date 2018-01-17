Никита Джигурда забыл о сыновьях от брака с Яной Павелковской

Она сообщила средствам массовой информации о том, что ее бывший зять еще в молодости, целиком и полностью погрузился в работу и напрочь забыл о своих старших сыновья, которые были рождены в первом браке. Его мальчики Артемий, которому 16 лет и Илья – 10 лет, по заверению Гелены не помнят о том, чтобы папа хоть раз ими интересовался.Кроме этого киноактер совершенно не платит положенные деньги на своих детей вот уже четыре года. Но женщина и ее дочь не собираются трогать Джигурду и что-то требовать или просить, ведь у него сейчас проблемы с работой и нет постоянного заработка.Гелена также рассказала, что Артемий хотел бы поддерживать отношения с отцом, а также надеялся на внимание в свой День рождения. Бывшая теща даже звонила зятю, просила не разочаровывать сына и хоть изредка общаться. Никита пообещал, но до сих пор обещания не выполнил.Напомним, что Джигурда связал себя узами брака с Павелковской в 1996 году. Их первенец Артемий родился в 2002 году, а когда Яна забеременела вторым ребенком, то Никита начал участвовать в ледовом проекте, где и познакомился с Анисиной к которой впоследствии и ушел.