Глава ВШЭ: Искусственный интеллект полностью изменит систему образования

«Искусственный интеллект, который самостоятельно обучается – это не фантастика, а неопровержимая реальность. Просто на данный момент – это слишком дорогое удовольствие для людей. Но, у меня нет сомнений, что в течение 7 лет бумажные учебники навсегда исчезнут, так как будут вытеснены электронными книгами. Такое исчезновение произойдет не из-за того, что бумага менее приятна, чем экраны современных технологий, а из-за того, что ИИ станет доступен для всех людей», - рассказал глава ВШЭ.Ярослав Кузьминов считает, что из-за искусственного интеллекта потеряет востребованность более чем 70% привычных методик образования. «Учителя и преподаватели, спустя несколько лет не смогут определить, кто именно решил ту или иную задачу, ребенок или его гаджет. Искусственный интеллект будет писать за учеников эссе и сочинения, решать математические задачи с подробным объяснением и выполнять другие функции, которые должен делать ребенок», - пояснил Кузьминов.