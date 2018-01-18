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Глава ВШЭ: Искусственный интеллект полностью изменит систему образования
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал, что электронные учебники в будущем будут оснащены искусственным интеллектом, чтобы сформировать индивидуальный подход в образовании каждого школьника.

«Искусственный интеллект, который самостоятельно обучается – это не фантастика, а неопровержимая реальность. Просто на данный момент – это слишком дорогое удовольствие для людей. Но, у меня нет сомнений, что в течение 7 лет бумажные учебники навсегда исчезнут, так как будут вытеснены электронными книгами. Такое исчезновение произойдет не из-за того, что бумага менее приятна, чем экраны современных технологий, а из-за того, что ИИ станет доступен для всех людей», - рассказал глава ВШЭ.
Глава ВШЭ: Искусственный интеллект полностью изменит систему образования

Ярослав Кузьминов считает, что из-за искусственного интеллекта потеряет востребованность более чем 70% привычных методик образования. «Учителя и преподаватели, спустя несколько лет не смогут определить, кто именно решил ту или иную задачу, ребенок или его гаджет. Искусственный интеллект будет писать за учеников эссе и сочинения, решать математические задачи с подробным объяснением и выполнять другие функции, которые должен делать ребенок», - пояснил Кузьминов.
Общество / Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:15
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