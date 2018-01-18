Наталью Рудову раскритиковали за фото в бежевых трусиках
Киноактриса Наталья Рудова постоянно радует фанатов новыми фото с отпуска. На последнем снимке девушка позирует на яхте, надев футболку и бежевые трусы. Некоторые пользователи не досмотрели, и им показалось, что на девушке совершенно нет белья, поэтому сразу же начали обвинять ее в этом.
Звезда молодежного сериала «Универ» Наталья Рудова с завидным постоянством радует пользователей своими откровенными снимками. Девушка иногда полностью раздевалась перед объективами фотокамер, садясь при этом в эротические позы. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса так же без стеснения публикует снимки, на которых подчеркивает свою сексуальность.
На последней фотографии, которую красотка выставила на всеобщее обозрение в интернете, девушка запечатлена во время отдыха на яхте. Киноактриса сидит на краю морского судна, раскинув ноги и прикрыв свои интимные места футболкой. А бежевые трусики сливаются с кожей и создают видимость обнаженности. Этот фактор очень возмутил поклонников. Девушку попросили вести себя культурней и чаще одеваться. Но появились и те, кто поддержал Рудову и посчитал такие фото замечательными.
Фанаты Натальи были огорчены тем, что девушка практически всегда красуется на снимках в гордом одиночестве, ведь она от природы очень красива и имеет сногсшибательную фигуру. Они посоветовали актрисе скорей встретить того единственного.
Звезда молодежного сериала «Универ» Наталья Рудова с завидным постоянством радует пользователей своими откровенными снимками. Девушка иногда полностью раздевалась перед объективами фотокамер, садясь при этом в эротические позы. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса так же без стеснения публикует снимки, на которых подчеркивает свою сексуальность.
На последней фотографии, которую красотка выставила на всеобщее обозрение в интернете, девушка запечатлена во время отдыха на яхте. Киноактриса сидит на краю морского судна, раскинув ноги и прикрыв свои интимные места футболкой. А бежевые трусики сливаются с кожей и создают видимость обнаженности. Этот фактор очень возмутил поклонников. Девушку попросили вести себя культурней и чаще одеваться. Но появились и те, кто поддержал Рудову и посчитал такие фото замечательными.
Фанаты Натальи были огорчены тем, что девушка практически всегда красуется на снимках в гордом одиночестве, ведь она от природы очень красива и имеет сногсшибательную фигуру. Они посоветовали актрисе скорей встретить того единственного.