Наталью Рудову раскритиковали за фото в бежевых трусиках

Звезда молодежного сериала «Универ» Наталья Рудова с завидным постоянством радует пользователей своими откровенными снимками. Девушка иногда полностью раздевалась перед объективами фотокамер, садясь при этом в эротические позы. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса так же без стеснения публикует снимки, на которых подчеркивает свою сексуальность.На последней фотографии, которую красотка выставила на всеобщее обозрение в интернете, девушка запечатлена во время отдыха на яхте. Киноактриса сидит на краю морского судна, раскинув ноги и прикрыв свои интимные места футболкой. А бежевые трусики сливаются с кожей и создают видимость обнаженности. Этот фактор очень возмутил поклонников. Девушку попросили вести себя культурней и чаще одеваться. Но появились и те, кто поддержал Рудову и посчитал такие фото замечательными.Фанаты Натальи были огорчены тем, что девушка практически всегда красуется на снимках в гордом одиночестве, ведь она от природы очень красива и имеет сногсшибательную фигуру. Они посоветовали актрисе скорей встретить того единственного.