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СМИ: Американские знаменитости входят в закрытый клуб каннибалов
Достаточно долгое время в Лос-Анджелесе работает клуб каннибалов и частный ресторан с блюдами из человечины. Недавно стало известно, что эти заведения пользуются большой популярностью у знаменитостей.

СМИ: Американские знаменитости входят в закрытый клуб каннибалов


В сеть просочился документ, по которому обнаружилось, что участниками клуба каннибалов являются известные миру люди, в том числе Андерсон Купер из CNN, дочь политика Челси Клинтон, актриса Мерил Стрип и певица Кэти Пэрри. По информации с сайта ресторана, там работают повара из разных стран мира. Они занимаются готовкой экспериментальных блюд для культурной элиты города, в том числе готовят мясо из здоровых человеческих тел.

Такую продукцию, как мясо для стейков или плаценту для лазаньи, ресторан получает от проверенных поставщиков. Известно, что клуб посещают многие знаменитости и просто богатые люди, каждого из которых тщательно проверяют перед тем, как принять. Также там действует конфиденциальность и строгие правила.
Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 08:45
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