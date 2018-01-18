СМИ: Американские знаменитости входят в закрытый клуб каннибалов

В сеть просочился документ, по которому обнаружилось, что участниками клуба каннибалов являются известные миру люди, в том числе Андерсон Купер из CNN, дочь политика Челси Клинтон, актриса Мерил Стрип и певица Кэти Пэрри. По информации с сайта ресторана, там работают повара из разных стран мира. Они занимаются готовкой экспериментальных блюд для культурной элиты города, в том числе готовят мясо из здоровых человеческих тел.Такую продукцию, как мясо для стейков или плаценту для лазаньи, ресторан получает от проверенных поставщиков. Известно, что клуб посещают многие знаменитости и просто богатые люди, каждого из которых тщательно проверяют перед тем, как принять. Также там действует конфиденциальность и строгие правила.