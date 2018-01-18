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Кира Найтли не хочет играть в фильмах о современном мире
Кира Найтли выразила свое возмущение по поводу того, что буквально во всех фильмах о современности есть как минимум одна женщина, которая подвергается насилию. Именно по этой причине актриса и перестала снимать в фильмах о современном мире.

«Я считаю безвкусным тот факт, с какой стороны показывают современных женщин. А сценарии о женщинах из прошлого по-настоящему вдохновляют», - поделилась Кира Найтли в интервью. Но несмотря на это, актриса отметила, что благодаря студиям Амазон и Netflix ситуация с женскими ролями стала лучше.
Кира Найтли не хочет играть в фильмах о современном мире

Девушка рассказала, что неожиданно для себя начала получать предложения сняться в фильмах, где современная девушка не была изнасилована на первых пяти страницах. Кроме того, в этих сценариях женщина – не просто обычная любящая девушка или жена, а персонаж за которым действительно интересно наблюдать.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:15
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