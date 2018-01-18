Кира Найтли не хочет играть в фильмах о современном мире

«Я считаю безвкусным тот факт, с какой стороны показывают современных женщин. А сценарии о женщинах из прошлого по-настоящему вдохновляют», - поделилась Кира Найтли в интервью. Но несмотря на это, актриса отметила, что благодаря студиям Амазон и Netflix ситуация с женскими ролями стала лучше.Девушка рассказала, что неожиданно для себя начала получать предложения сняться в фильмах, где современная девушка не была изнасилована на первых пяти страницах. Кроме того, в этих сценариях женщина – не просто обычная любящая девушка или жена, а персонаж за которым действительно интересно наблюдать.