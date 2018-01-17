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Ученые: Песок на земных курортах возник в недрах черных дыр
По мнению квалифицированных учёных деятелей, элементы, непосредственно из которых состоит человечество, растения планеты созданы именно в недрах звезд.

Ученые: Песок на земных курортах возник в недрах черных дыр

В космос во время ядерных реакций попадает огромное количество вещества, которое собирается в молекулярные облака. Через миллиарды лет оно собирается в звездные системы. В данном случае не только звезды представляют собой источник всего сущего, а также черные дыры. Согласно сообщению экспертов издания ToDay News Ufa, песок на самых популярных пляжах Земли образовался в недрах квазаров. В его составе имеется кристаллический силикат. Его структура является такой, что песчинки не смогут долго существовать в космосе.

Влияние радиации «склеивает» молекулы, превращая их в итоге в стеклянную массу. Однако гигантские квазары в космос выбрасывают такое количество кристаллического силиката, что имеющаяся космическая радиация просто не способна его полностью разрушить.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 22:34
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