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Лолита в прозрачном комбинезоне станцевала в автобусе
Лолита Милявская обнародовала в рамках Instagram видеоролик, снятый для новогоднего огонька Первого канала. На видео артистка, одетая в красную шубу и прозрачный комбинезон черного цвета со стразами, при этом танцует в автобусе под свою композицию "Правде в глаза".

Лолита в прозрачном комбинезоне станцевала в автобусе

Фанаты отреагировали на провокационный видеоролик неоднозначно. Многие поклонники хвалили Милявскую за смелость. Одна из подписчиц написала, что клип получился шикарный, песня великолепная и костюм красивый.

Однако у некоторых фолловеров внешний вид исполнительницы песен вызвал недоумение. Некоторые фанаты раскритиковали образ певицы. Они считают, что она для своего возраста выбрала очень вульгарный наряд. Однако пост Лолиты в течение двух дней собрал около 350 тысяч лайков и более 700 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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