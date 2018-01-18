Лолита в прозрачном комбинезоне станцевала в автобусе

Фанаты отреагировали на провокационный видеоролик неоднозначно. Многие поклонники хвалили Милявскую за смелость. Одна из подписчиц написала, что клип получился шикарный, песня великолепная и костюм красивый.Однако у некоторых фолловеров внешний вид исполнительницы песен вызвал недоумение. Некоторые фанаты раскритиковали образ певицы. Они считают, что она для своего возраста выбрала очень вульгарный наряд. Однако пост Лолиты в течение двух дней собрал около 350 тысяч лайков и более 700 комментариев.