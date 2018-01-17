Цискаридзе заявил о поддержке Путина на выборах
Владимир Путин решил стать самовыдвиженцем в рамках предстоящих выборов на пост президента РФ.
Во всех российских субъектах сейчас собираются подписи за кандидатов, которые зарегистрировал ЦИК. За Путина свои голоса отдали свыше миллиона человек из разных городов. Центризбирком до конца месяца опубликует полные списки всех доверенных лиц кандидатов. Путина сейчас представляют около 260 деятелей спорта, культуры, науки, медицины. Изданием «Политэксперт» отмечается, что Николай Цискаридзе принял решение стать доверенным лицом В.В. Путина в ходе предстоящих выборов. Артист отметил, что в сложившейся геополитической ситуации, такой президент РФ, как Путин, просто очень необходим.
Стоит напомнить, что Центризбирком 18 февраля опубликует полные списки, а также максимальное количество фамилий, которое не должно превышать в итоге шестьсот человек. Потом ЦИК сообщит, кого допустили к итоговому голосованию 18 марта.
Во всех российских субъектах сейчас собираются подписи за кандидатов, которые зарегистрировал ЦИК. За Путина свои голоса отдали свыше миллиона человек из разных городов. Центризбирком до конца месяца опубликует полные списки всех доверенных лиц кандидатов. Путина сейчас представляют около 260 деятелей спорта, культуры, науки, медицины. Изданием «Политэксперт» отмечается, что Николай Цискаридзе принял решение стать доверенным лицом В.В. Путина в ходе предстоящих выборов. Артист отметил, что в сложившейся геополитической ситуации, такой президент РФ, как Путин, просто очень необходим.
Стоит напомнить, что Центризбирком 18 февраля опубликует полные списки, а также максимальное количество фамилий, которое не должно превышать в итоге шестьсот человек. Потом ЦИК сообщит, кого допустили к итоговому голосованию 18 марта.