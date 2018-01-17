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Джонни Депп будет играть в группе с Мэрилином Мэнсоном
На своей странице в твиттере известный рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон поделился удивительной новостью. Музыкант написал, что возможно всемирно известный актер Джонни Депп станет гитаристом группы.

Поклонники Мэрилина Мэнсона восприняли эту новость по-разному. Многие даже негативно, в частности из-за судебного разбирательства актера и его бывшей жены Эмбер Херд, обвинявшуя Деппа в насилии. Поклонники отметили, что брать в группу такого человека не слишком хорошее решение, особенно учитывая то, что по похожей причине уволили бывшего басиста группы Твигги Рамиреса.
Джонни Депп будет играть в группе с Мэрилином Мэнсоном

Напомним, что Джонни Депп уже на протяжении многих лет является близким другом Мэрилина Мэнсона. Они уже работали вместе ни один раз, например во время записи альбома «Born Villain», на церемонии журнала Revolver. Также, Депп снялся в двух клипах Мэрилина.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Вчера, 21:20
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