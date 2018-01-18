Уровень проникновения Интернета в РФ достиг почти 73 %

В опросе участвуют свыше 12 000 человек из разных регионов РФ. В прошедшем году уровень проникновения глобальной Сети в РФ увеличился с 70,4 до 72,8 процентов, проникновение мобильного Интернета повысилось с 47 до 56 процентов. Аудитория веб-пользователей в России к началу этого года достигла 87 000 000 человек. Около 16 000 000 россиян от 16 лет (13,2 %) пользуются глобальной Сетью непосредственно на мобильных устройствах. Аудитория мобильных пользователей интернета достигла 67 000 000 человек.Среди людей от 55 лет за последний год доля пользователей Интернета повысилась на четверть, доля пользователей мобильной интернет Сети увеличилась вдвое. 36% россиян от 55 лет пользуется Сетью. На увеличение аудитории мобильного Интернета повлиял рост проникновения смартфонов.