Дуэт Лободы и Брежневой вызвал бурные споры в Сети

Месяц назад в Москве состоялся сборный концерт звезд канала МУЗ-ТВ. На мероприятии Светлана Лобода и Вера Брежнева удивили фанатов совместным выступлением. Две артистки спели свой первый хит под названием «Случайная». На сцене певицы появились в платьях именитых дизайнеров. Лобода в коротком наряде от Alexander Terekhov, при этом Брежнева в длинном платье от Гайка Аванесяна.Невзирая на то, что сами девушки и не думали соревноваться, в соцсети интернет-пользователи устроили нешуточный спор. Поклонники Светланы считают, что артистки спели песню Лободы, поэтому Вера на сцене смотрелась лишней. Другие фанаты уверяют, что Брежнева привнесла в композицию лирические ноты.