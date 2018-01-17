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Дуэт Лободы и Брежневой вызвал бурные споры в Сети
Две экс-солистки коллектива «ВИА Гра» выступили вместе на одной сцене. Артистки построили сольные карьеры, при этом никогда не соперничали, однако после совместного выступления фанаты начали споры в Сети, кто же из певиц лучше.

Дуэт Лободы и Брежневой вызвал бурные споры в Сети

Месяц назад в Москве состоялся сборный концерт звезд канала МУЗ-ТВ. На мероприятии Светлана Лобода и Вера Брежнева удивили фанатов совместным выступлением. Две артистки спели свой первый хит под названием «Случайная». На сцене певицы появились в платьях именитых дизайнеров. Лобода в коротком наряде от Alexander Terekhov, при этом Брежнева в длинном платье от Гайка Аванесяна.

Невзирая на то, что сами девушки и не думали соревноваться, в соцсети интернет-пользователи устроили нешуточный спор. Поклонники Светланы считают, что артистки спели песню Лободы, поэтому Вера на сцене смотрелась лишней. Другие фанаты уверяют, что Брежнева привнесла в композицию лирические ноты.


Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:18
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