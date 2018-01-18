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Полотно Рембрандта чуть не отдали даром
По сообщению Fox Business три брата из Тинек собирались продать оригинальное потерянное полотно Рембрандта всего за 800$. Известно, что картина висела в их доме почти 50 лет. По их словам, мать приобрела полотно на распродаже, но после её смерти они решили продать картину, даже не подозревая, что она принадлежит руке Рембрандта.

Братья отнесли картину на аукцион, где оценщик оценил её на 250$, с этой цены и начались торги, которые быстро достигли 450 000 $. Данной картиной заинтересовались покупатели из Франции и Германии, поэтому цена повысилась еще до 1 млн. $.
Полотно Рембрандта чуть не отдали даром

Никто не понимал, как такое может быть, пока один из желающих купить картину не сказал, что это оригинальное полотно Рембрандта, за которым он охотился уже много лет. Данное полотно входило в серию работ художника 17 века. Серия состоит из пяти картин, братьям досталась картина под названием: «Обоняние». Общая сумма сделки составила 4 млн.$.
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:30
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