Полотно Рембрандта чуть не отдали даром

Братья отнесли картину на аукцион, где оценщик оценил её на 250$, с этой цены и начались торги, которые быстро достигли 450 000 $. Данной картиной заинтересовались покупатели из Франции и Германии, поэтому цена повысилась еще до 1 млн. $.Никто не понимал, как такое может быть, пока один из желающих купить картину не сказал, что это оригинальное полотно Рембрандта, за которым он охотился уже много лет. Данное полотно входило в серию работ художника 17 века. Серия состоит из пяти картин, братьям досталась картина под названием: «Обоняние». Общая сумма сделки составила 4 млн.$.