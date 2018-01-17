Вирус Skygofree записывает разговоры и ворует сообщения из WhatsApp
Специалистами «Лаборатории Касперского» обнаружен вирус Skygofree. Вредоносное шпионское ПО распространяется по системе Android. Оно записывает разговоры пользователей, ворует сообщения из WhatsApp.
Специалисты отмечают, что вирус Skygofree расположен на поддельных сайтах современных мобильных операторов. Юзерам на интернет-порталах предлагают установку «ускорителя подключения». Так шпион попадает в телефоны либо ПК. Новинка является мощным инструментом на этой операционной платформе. Программой записываются разговоры, копируются сообщения из WhatsApp.
Skygofree собирает данные про месторождение пользователя, просматривает события в календаре. Вирусом подключаются смартфоны к Wi-FI, находящиеся под управлением киберпреступников. Этот шпион активно распространяли с 2015 года. Домен в последний раз зарегистрировали 31 октября прошлого года. Атаке тогда подверглись именно устройства в Италии.
Специалисты отмечают, что вирус Skygofree расположен на поддельных сайтах современных мобильных операторов. Юзерам на интернет-порталах предлагают установку «ускорителя подключения». Так шпион попадает в телефоны либо ПК. Новинка является мощным инструментом на этой операционной платформе. Программой записываются разговоры, копируются сообщения из WhatsApp.
Skygofree собирает данные про месторождение пользователя, просматривает события в календаре. Вирусом подключаются смартфоны к Wi-FI, находящиеся под управлением киберпреступников. Этот шпион активно распространяли с 2015 года. Домен в последний раз зарегистрировали 31 октября прошлого года. Атаке тогда подверглись именно устройства в Италии.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50