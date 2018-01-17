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Вирус Skygofree записывает разговоры и ворует сообщения из WhatsApp
Специалистами «Лаборатории Касперского» обнаружен вирус Skygofree. Вредоносное шпионское ПО распространяется по системе Android. Оно записывает разговоры пользователей, ворует сообщения из WhatsApp.

Вирус Skygofree записывает разговоры и ворует сообщения из WhatsApp

Специалисты отмечают, что вирус Skygofree расположен на поддельных сайтах современных мобильных операторов. Юзерам на интернет-порталах предлагают установку «ускорителя подключения». Так шпион попадает в телефоны либо ПК. Новинка является мощным инструментом на этой операционной платформе. Программой записываются разговоры, копируются сообщения из WhatsApp.

Skygofree собирает данные про месторождение пользователя, просматривает события в календаре. Вирусом подключаются смартфоны к Wi-FI, находящиеся под управлением киберпреступников. Этот шпион активно распространяли с 2015 года. Домен в последний раз зарегистрировали 31 октября прошлого года. Атаке тогда подверглись именно устройства в Италии.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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