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Нюша продемонстрировала на фото идеальное тело
Нюша в рамках Instagram продемонстрировала поклонникам своё загоревшее тело.

Нюша продемонстрировала на фото идеальное тело

Нюша в своем блоге обнародовала фото, на котором она показывает свое загоревшее тело. Певица в комментарии написала, что она не ожидала такого солнышка и немножко «подгорела». На снимке исполнительница песен изображена в больших солнцезащитных очках, на роскошном красном кресле в золотом купальнике. Судя по фото, грудь и плечи артистки сильно обгорели. Поклонники отметили прекрасную фигуру Нюши.

Фанаты начали переживать, как чувствует себя певица. В комментариях поклонники написали, что надо делать, чтобы хоть немного облегчить боли, которые, скорей всего, сопровождают ее. Публикация певицы в течение 6 часов собрала более 80 тысяч отметок «мне нравится» и около 350 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:14
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