Нюша продемонстрировала на фото идеальное тело

Нюша в своем блоге обнародовала фото, на котором она показывает свое загоревшее тело. Певица в комментарии написала, что она не ожидала такого солнышка и немножко «подгорела». На снимке исполнительница песен изображена в больших солнцезащитных очках, на роскошном красном кресле в золотом купальнике. Судя по фото, грудь и плечи артистки сильно обгорели. Поклонники отметили прекрасную фигуру Нюши.Фанаты начали переживать, как чувствует себя певица. В комментариях поклонники написали, что надо делать, чтобы хоть немного облегчить боли, которые, скорей всего, сопровождают ее. Публикация певицы в течение 6 часов собрала более 80 тысяч отметок «мне нравится» и около 350 комментариев.