АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

Ольга Рапунцель заявила, что Дмитрий Дмитренко не меняется
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель, начавшая жалеть о возобновлении сожительства со своим мужем, заявила, что Дмитрий Дмитренко не меняется и по-прежнему остаётся главной причиной её нервозности.

Ольга устала наблюдать за Дмитрием, не собирающимся ничего делать ради неё, хоть и уверял до возвращения на проект, что готов на всё, чтобы воспитывать первенца с женой. Однако беременная телезвезда не видит никаких изменений в лучшую сторону, и ей очень плохо от этого.

Ольга Рапунцель заявила, что Дмитрий Дмитренко не меняется

"Он лежит на кровати, я вокруг него бегаю, как угорелая: вот, любимый, покушай, вот, попей чай. А он ругается матом, обвиняет во всех несчастьях. Мои дорогие, ну как же это так?", - написала Рапунцель.

При этом Ольга хорошо понимает, что продолжаться так дальше не может, но до сих пор любит Дмитрия и каждый раз, слушая своё сердце, не хочет расставаться с этим человеком. Кроме того, девушка не намерена оставлять будущую дочку без отца, что является дополнительной причиной её нежелания вновь оставаться одной.

Ранее, напомним, появились слухи, что Рапунцель и Дмитренко покинули проект, но их так никто и не подтвердил.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:12
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
Самкам краба-скрипача нравятся быстрые клешни
Яна Рудковская сказала, что чиновники живут
Исследователи выяснили, как набор и сброс веса
Ученые применили новый способ для тренировки
В правительстве Великобритании появился министр
Просмотреть все новости