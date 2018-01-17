Ольга Рапунцель заявила, что Дмитрий Дмитренко не меняется

"Он лежит на кровати, я вокруг него бегаю, как угорелая: вот, любимый, покушай, вот, попей чай. А он ругается матом, обвиняет во всех несчастьях. Мои дорогие, ну как же это так?", - написала Рапунцель.

Ольга устала наблюдать за Дмитрием, не собирающимся ничего делать ради неё, хоть и уверял до возвращения на проект, что готов на всё, чтобы воспитывать первенца с женой. Однако беременная телезвезда не видит никаких изменений в лучшую сторону, и ей очень плохо от этого.При этом Ольга хорошо понимает, что продолжаться так дальше не может, но до сих пор любит Дмитрия и каждый раз, слушая своё сердце, не хочет расставаться с этим человеком. Кроме того, девушка не намерена оставлять будущую дочку без отца, что является дополнительной причиной её нежелания вновь оставаться одной.Ранее, напомним, появились слухи, что Рапунцель и Дмитренко покинули проект, но их так никто и не подтвердил.