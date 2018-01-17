АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули "Дом-2" из-за низкой зарплаты
Одна из самых популярных пар телепроекта "Дом-2" Лилии Четрару и Сергея Захарьяша неожиданно покинули проект. Появилась информация, что причиной этого стала маленькая зарплата, которая не устраивала молодых людей.

Размер заработной платы участников "Дома-2" - вопрос, который всегда интересовал зрителей телестройки. Правда, сами герои шоу на этот счёт не распространяются практически. Приходится фанатам довольствоваться слухами и информацией щедрых инсайдеров.

Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули "Дом-2" из-за низкой зарплаты

Говорят, что самый высокий гонорар был у Алианы Устиненко, экс-супруги Александра Гобозова, которая за месяц зарабатывала порядка 200 тысяч рублей. Девушка не жаловалась на плохие деньги, что не скажешь о паре Захарьяш-Четрару.

Бывшая участница скандальной телестройки Кристина Раввинская поведала, что Сергей и Лилия на двоих получали 150 тысяч рублей, и такая зарплата казалась им слишком низкой. Именно недовольство гонораром заставило молодых людей отправиться за периметр.

Зрители телешоу считают, что Захарьяш и Четрару поторопились покидать проект, ведь далеко не факт, что за воротами "Дома-2" им удастся заработать больше.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:06
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
Самкам краба-скрипача нравятся быстрые клешни
Яна Рудковская сказала, что чиновники живут
Исследователи выяснили, как набор и сброс веса
Ученые применили новый способ для тренировки
В правительстве Великобритании появился министр
Просмотреть все новости