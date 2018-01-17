Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули "Дом-2" из-за низкой зарплаты

Размер заработной платы участников "Дома-2" - вопрос, который всегда интересовал зрителей телестройки. Правда, сами герои шоу на этот счёт не распространяются практически. Приходится фанатам довольствоваться слухами и информацией щедрых инсайдеров.Говорят, что самый высокий гонорар был у Алианы Устиненко, экс-супруги Александра Гобозова, которая за месяц зарабатывала порядка 200 тысяч рублей. Девушка не жаловалась на плохие деньги, что не скажешь о паре Захарьяш-Четрару.Бывшая участница скандальной телестройки Кристина Раввинская поведала, что Сергей и Лилия на двоих получали 150 тысяч рублей, и такая зарплата казалась им слишком низкой. Именно недовольство гонораром заставило молодых людей отправиться за периметр.Зрители телешоу считают, что Захарьяш и Четрару поторопились покидать проект, ведь далеко не факт, что за воротами "Дома-2" им удастся заработать больше.