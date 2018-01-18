В Китае обнаружили останки динозавра похожего на попугая и ворону

Подробные исследования скелета динозавра, опубликованы учеными в издании Nature Communications. При осмотре находки авторы проекта определили, что во время своего существования, его шея, грудь и голова были покрыты разноцветными перьями, что придавало ему схожесть с попугаями и воронами наших дней. По этой уникальной особенности зверя, он и получил название - Чайхун. Как рассказал Чэд Элиасон, биолог Филдовского музея, миру юрского периода были свойственны более красочные сочетания, чем могли представлять эксперты.Для более подробного анализа, научными работниками сделан осмотр скелета динозавра микроскопом. Это показало наличие в перьях, остатков органелл, отвечающих за процессы пигментации. Тело животного было темного окраса, а шея имела «радужные» оттенки. Передвигался зверь на двух когтистых лапах, его примерные размеры приравнены к современным воронам.