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В Китае обнаружили останки динозавра похожего на попугая и ворону
Во время раскопок, проходивших по северо-восточной части Китая, международной группой ученых обнаружены останки животного, жившего 160 миллионов лет назад. Эксперты провели исследования найденного скелета динозавра, на основании которых сделали заявление, что у него есть определенная схожесть со структурой современных воронов и попугаев.

Подробные исследования скелета динозавра, опубликованы учеными в издании Nature Communications. При осмотре находки авторы проекта определили, что во время своего существования, его шея, грудь и голова были покрыты разноцветными перьями, что придавало ему схожесть с попугаями и воронами наших дней. По этой уникальной особенности зверя, он и получил название - Чайхун. Как рассказал Чэд Элиасон, биолог Филдовского музея, миру юрского периода были свойственны более красочные сочетания, чем могли представлять эксперты.
В Китае обнаружили останки динозавра похожего на попугая и ворону


Для более подробного анализа, научными работниками сделан осмотр скелета динозавра микроскопом. Это показало наличие в перьях, остатков органелл, отвечающих за процессы пигментации. Тело животного было темного окраса, а шея имела «радужные» оттенки. Передвигался зверь на двух когтистых лапах, его примерные размеры приравнены к современным воронам.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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