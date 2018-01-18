Citroen подтвердил выпуск новой флагманской версии седана

Выпуск авто продиктован требованиями китайского авторынка. Несмотря на увеличение популярности кроссоверов, седаны на территории КНР составляют большую часть рынка новых авто. В компании предвестником флагманского седана считается концепт-кар Cxperience. Авто изначально создавалось только для демонстрации технологий. Концепт-кар в длину насчитывает 5 метров, оснащается гибридным мотором на 300 л.с.Автомобиль Cxperience укомплектовали также подвеской Advanced Comfort с гидравлическими стопорами и двухтрубными амортизаторами, позволяющими сделать подвеску мягче во время движения по плохой автодороге. Передние кресла прототипа изготовлены из пены, имеющей эффект памяти. В отделке интерьера применялась высококачественные ткани, кожа, древесина грецкого ореха.