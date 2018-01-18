АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

Citroen подтвердил выпуск новой флагманской версии седана
Citroen подтверждён выпуск новой версии флагманского седана. Новая версия будет преемником моделей C5/C6. Авто появится в 2019 либо 2020 году.

Citroen подтвердил выпуск новой флагманской версии седана

Выпуск авто продиктован требованиями китайского авторынка. Несмотря на увеличение популярности кроссоверов, седаны на территории КНР составляют большую часть рынка новых авто. В компании предвестником флагманского седана считается концепт-кар Cxperience. Авто изначально создавалось только для демонстрации технологий. Концепт-кар в длину насчитывает 5 метров, оснащается гибридным мотором на 300 л.с.

Автомобиль Cxperience укомплектовали также подвеской Advanced Comfort с гидравлическими стопорами и двухтрубными амортизаторами, позволяющими сделать подвеску мягче во время движения по плохой автодороге. Передние кресла прототипа изготовлены из пены, имеющей эффект памяти. В отделке интерьера применялась высококачественные ткани, кожа, древесина грецкого ореха.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Некоторые люди считают нашу планету чужой из-за
По решению Стокгольмского суда , "Нафтогаз"
Настоящие спортсмены живут дольше и успешнее
Роскомнадзор проведет тест трех продуктов
“Путешественник во времени” после возвращения из
В сетях появилось фото редкого природного
Просмотреть все новости