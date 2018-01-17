Наташа Королева поздравила Игоря Николаева с днем рождения постом в Instagram

Наташа Королева в своём микроблоге Instagram обнародовала видеоролик с выступлением Игоря Николаева. Певица, таким образом, решила поздравить экс-супруга с его днем рождения. На данном ролике исполнитель песен поёт их ранее совместный популярный хит. В описании к посту Королева назвала Николаева дельфином, при этом поставила ссылку на его аккаунт.Бывшие супруги радовали фанатов совместным творчеством, поэтому многие считают их талантливым и хорошим тандемом. Данное видео за три часа набрало более 46 тысяч отметок «Мне нравится». Фолловеры также поздравили Игоря Николаева. По мнению некоторых подписчиков, артист до сих пор ещё испытывает чувства к Королевой, но при встрече не подает виду.