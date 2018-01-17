АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

Наташа Королева поздравила Игоря Николаева с днем рождения постом в Instagram
Наташа Королева поздравила с днем рождения своего бывшего мужа Игоря Николаева. Певица обнародовала в рамках Instagram поздравительный пост.

Наташа Королева поздравила Игоря Николаева с днем рождения постом в Instagram

Наташа Королева в своём микроблоге Instagram обнародовала видеоролик с выступлением Игоря Николаева. Певица, таким образом, решила поздравить экс-супруга с его днем рождения. На данном ролике исполнитель песен поёт их ранее совместный популярный хит. В описании к посту Королева назвала Николаева дельфином, при этом поставила ссылку на его аккаунт.

Бывшие супруги радовали фанатов совместным творчеством, поэтому многие считают их талантливым и хорошим тандемом. Данное видео за три часа набрало более 46 тысяч отметок «Мне нравится». Фолловеры также поздравили Игоря Николаева. По мнению некоторых подписчиков, артист до сих пор ещё испытывает чувства к Королевой, но при встрече не подает виду.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
Самкам краба-скрипача нравятся быстрые клешни
Яна Рудковская сказала, что чиновники живут
Исследователи выяснили, как набор и сброс веса
Ученые применили новый способ для тренировки
В правительстве Великобритании появился министр
Просмотреть все новости