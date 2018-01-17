ТНТ удалил все эфиры "Дома-2" за день из-за их непристойности
Телеканал ТНТ удалил все эфиры "Дома-2" за день, причиной чего послужила непристойность, которая в них лилась, что называется, рекой.
Как теперь известно, отличились Алексей Кудряшов, Александра Черно и Александра Филиппова, которые в рамках удалённых выпусков вели себя вызывающе - показывали откровенные танцы и едва ли не занимались "волшебством".
Хейтеры, в свою очередь, уже порадовались произошедшему, а также добавили, что скандальное реалити-шоу пора бы закрыть вообще. Кстати, закрывать его пока никто не собирается, хоть и ходят слухи, что вскоре это всё-таки произойдёт.
Кроме того, совсем недавно нумеролог Майя Брю уверила, что существовать проект будет столько же, сколько и ТНТ. Иными словами, она призвала ненавистников "Дома-2" расстаться со своими заветными мечтами на невероятно долгий промежуток времени.
Ранее, напомним, в соц-сети Instagram появился кусочек эфира, где отличился Алексей Кудряшов. Молодой человек показал откровенные действия, едва ли не занявшись любовью с новенькой участницей телестройки. Впрочем, вскоре видеоролик удалили из Сети.
Как теперь известно, отличились Алексей Кудряшов, Александра Черно и Александра Филиппова, которые в рамках удалённых выпусков вели себя вызывающе - показывали откровенные танцы и едва ли не занимались "волшебством".
Хейтеры, в свою очередь, уже порадовались произошедшему, а также добавили, что скандальное реалити-шоу пора бы закрыть вообще. Кстати, закрывать его пока никто не собирается, хоть и ходят слухи, что вскоре это всё-таки произойдёт.
Кроме того, совсем недавно нумеролог Майя Брю уверила, что существовать проект будет столько же, сколько и ТНТ. Иными словами, она призвала ненавистников "Дома-2" расстаться со своими заветными мечтами на невероятно долгий промежуток времени.
Ранее, напомним, в соц-сети Instagram появился кусочек эфира, где отличился Алексей Кудряшов. Молодой человек показал откровенные действия, едва ли не занявшись любовью с новенькой участницей телестройки. Впрочем, вскоре видеоролик удалили из Сети.