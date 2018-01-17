АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

ТНТ удалил все эфиры "Дома-2" за день из-за их непристойности
Телеканал ТНТ удалил все эфиры "Дома-2" за день, причиной чего послужила непристойность, которая в них лилась, что называется, рекой.

Как теперь известно, отличились Алексей Кудряшов, Александра Черно и Александра Филиппова, которые в рамках удалённых выпусков вели себя вызывающе - показывали откровенные танцы и едва ли не занимались "волшебством".

ТНТ удалил все эфиры "Дома-2" за день из-за их непристойности

Хейтеры, в свою очередь, уже порадовались произошедшему, а также добавили, что скандальное реалити-шоу пора бы закрыть вообще. Кстати, закрывать его пока никто не собирается, хоть и ходят слухи, что вскоре это всё-таки произойдёт.

ТНТ удалил все эфиры "Дома-2" за день из-за их непристойности

Кроме того, совсем недавно нумеролог Майя Брю уверила, что существовать проект будет столько же, сколько и ТНТ. Иными словами, она призвала ненавистников "Дома-2" расстаться со своими заветными мечтами на невероятно долгий промежуток времени.

Ранее, напомним, в соц-сети Instagram появился кусочек эфира, где отличился Алексей Кудряшов. Молодой человек показал откровенные действия, едва ли не занявшись любовью с новенькой участницей телестройки. Впрочем, вскоре видеоролик удалили из Сети.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:47
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
Самкам краба-скрипача нравятся быстрые клешни
Яна Рудковская сказала, что чиновники живут
Исследователи выяснили, как набор и сброс веса
Ученые применили новый способ для тренировки
В правительстве Великобритании появился министр
Просмотреть все новости