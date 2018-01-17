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Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал криптофермы «лучшим подарком для девушек»
Алексей Моисеев, замминистра финансов на Гайдаровском форуме заявил, что майнинговые фермы являются сейчас трендом сезона. В этом отношении он характеризует это оборудование сейчас более привлекательно в качестве подарка, чем смартфоны для подростков.

Алексей Моисеев, замминистра финансов на полях Гайдаровского форума объявил, что трендом становится покупка в качестве подарков не бриллиантов, а майнинговых ферм. Как выразился чиновник профильного ведомства - вместо смартфонов и бриллиантов лучшими подарками становится оборудование для "добычи" криптовалюты.

Далее он продолжил: "Хочу чтобы девочкам больше нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы». Эксперты считают, что сравнение чиновника не корректно, потому что оборудование и смартфоны находятся в разных "весовых категориях". Например, только самое необходимое оснащение для такой "фермы" будет стоить не менее $100 тыс, а себестоимость производства одного биткоина не опускается ниже $1500 и только постоянно растет.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал криптофермы «лучшим подарком для девушек»
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 23:20
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