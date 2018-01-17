Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал криптофермы «лучшим подарком для девушек»

Алексей Моисеев, замминистра финансов на полях Гайдаровского форума объявил, что трендом становится покупка в качестве подарков не бриллиантов, а майнинговых ферм. Как выразился чиновник профильного ведомства - вместо смартфонов и бриллиантов лучшими подарками становится оборудование для "добычи" криптовалюты.Далее он продолжил: "Хочу чтобы девочкам больше нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы». Эксперты считают, что сравнение чиновника не корректно, потому что оборудование и смартфоны находятся в разных "весовых категориях". Например, только самое необходимое оснащение для такой "фермы" будет стоить не менее $100 тыс, а себестоимость производства одного биткоина не опускается ниже $1500 и только постоянно растет.