В Калифорнии разрешили использовать автомобильные цифровые номера

Данную новинку сделали в виде электронного небольшого экрана. В свою очередь габариты новой технологии RPlate Pro являются сопоставимыми с обычными номерами, которые приняли в Калифорнии. Однако номерной цифровой знак тяжелее, а также толще. На цифровой дисплей в данном случае выводятся кроме государственного номера, также некоторые предупреждающие стикеры. Спецификой новой версии выступает постоянное соединение с глобальной Сетью. Согласно американскому законодательству, номера нужны непосредственно во время движения. При парковке машины на дисплей выводится реклама, благодаря чему владелец авто получит дополнительную прибыль.Этот номер может через интернет пройти регистрацию. Автомобилиста это избавит в итоге от посещения полиции.