Datsun запускается программа с остаточным платежом

Такое новое предложение позволяет приобрести на особых условиях новое авто в кредит, делает покупку выгодней, уменьшает размер ежемесячных выплат. Данная программа делает ежемесячный платеж вдвое меньше, в сравнении с классическим автокредитом. В случае покупки в кредит седана Datsun on-DO за 360 000 руб со ставкой 9,5 процента годовых на 3 года ежемесячный платеж составит в данном случае 2 800 руб вместо 6 500 руб. Размер первоначального взноса составит от 20%. Такие условия достигаются благодаря наличию остаточного платежа 40 процентов от стоимости авто.Через 3 года клиент воспользоваться может одной из опций: пролонгировать кредит на 2 года, либо продать авто дилеру погашая остаточный платеж, выкупить авто за счёт выплаты остаточного платежа, обменять своё авто у официального дилера на новое по программе «Трейд-ин».