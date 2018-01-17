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Марина Джураева отказалась от отношений с Виталием Малышевым
Новенькая участница "Дома-2" Марина Джураева заявила, что больше не хочет серьёзных отношений с Виталием Малышевым, который, как считает белокурая красотка, и не собирается строить их.

Кроме того, девушка уверена, что молодой человек до сих пор любит другую, в связи с чем закрутить с ним роман с искренними чувствами практически невозможно, потому что Виталий не сможет полюбить кого-то ещё на данном этапе своей жизни.

Марина Джураева отказалась от отношений с Виталием Малышевым

При этом, добавила Марина, парень не против постоянно с кем-то встречаться, поскольку это забавляет его, и отметила, что у него немало положительных качеств, к примеру, умение оставаться на позитиве и веселить других участников реалити-шоу.

К слову, оставаться одиноким весельчаком Джураева Малышеву не рекомендует, так как его юношеские годы давно позади и пора стать серьёзнее, а также задуматься о создании семьи. Виталий, как известно, и сам не единожды говорил, что часто думает о детях.

Напомним, что в последний раз серьёзные отношения у Малышева были с Алисой Литинской. Молодые люди даже говорили о совместной жизни за периметром, но потом всё равно расстались.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:58
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