Исследователи: Жестокие игры не влияют на психику людей
Ученые из Йоркского университета в Канаде провели исследование, позволившее опровергнуть мнение о том, что видеоигры с элементами насилия делают игроков жестокими и злыми. Чтобы прийти к такому выводу ученые провели ряд экспериментов и определили, что жестокость в играх никак не отображается на реальной жизни.
В эксперименте приняли участие более трех тысяч людей, которым давали задание играть в разнообразные игры в тот момент, когда ученые сканировали их мозг и дальнейшее поведение. В итоге стало известно, что реалистичные видеоигры, основанные на агрессии, не делают людей играющим в них такими же агрессивными.
Исследования, которые проводили раньше, говорили об обратном, что чем выше реалистичность игры, тем игроки больше склонны к насилию и антиобщественному настроению. Чтобы прийти к единому мнению ученые будут проводить еще больше экспериментов для получения более подробной информации. Последние эксперименты проводились на взрослых, но важнее понять, как жестокие игры влияют на психику детей.
В эксперименте приняли участие более трех тысяч людей, которым давали задание играть в разнообразные игры в тот момент, когда ученые сканировали их мозг и дальнейшее поведение. В итоге стало известно, что реалистичные видеоигры, основанные на агрессии, не делают людей играющим в них такими же агрессивными.
Исследования, которые проводили раньше, говорили об обратном, что чем выше реалистичность игры, тем игроки больше склонны к насилию и антиобщественному настроению. Чтобы прийти к единому мнению ученые будут проводить еще больше экспериментов для получения более подробной информации. Последние эксперименты проводились на взрослых, но важнее понять, как жестокие игры влияют на психику детей.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:00