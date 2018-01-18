Исследователи: Жестокие игры не влияют на психику людей

В эксперименте приняли участие более трех тысяч людей, которым давали задание играть в разнообразные игры в тот момент, когда ученые сканировали их мозг и дальнейшее поведение. В итоге стало известно, что реалистичные видеоигры, основанные на агрессии, не делают людей играющим в них такими же агрессивными.Исследования, которые проводили раньше, говорили об обратном, что чем выше реалистичность игры, тем игроки больше склонны к насилию и антиобщественному настроению. Чтобы прийти к единому мнению ученые будут проводить еще больше экспериментов для получения более подробной информации. Последние эксперименты проводились на взрослых, но важнее понять, как жестокие игры влияют на психику детей.