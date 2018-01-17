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Волочкова обнародовала веселое видео развозки белья на Мальдивах
Анастасия Волочкова обнародовала в рамках Instagram смешной видеоролик, на котором изображено, как балерина учиться ездить на мопеде.

Волочкова обнародовала веселое видео развозки белья на Мальдивах

Волочкова в своем блоге Instagram выложила ролик. На данном видео показано, как звезда ездит на мопеде. После чего поклонники в очередной раз раскритиковали танцовщицу. Фанатам показалось, что балерина была очень неловкой, учитывая тренировки и природные способности Насти. Некоторые подписчики встали на защиту Волочковой. Они сказали, что она привыкла к совсем другим видам транспорта.

Большинство из них стали нещадно критиковать балерину. Поклонникам показалось, что у Насти ужасный наряд. Фанаты считают, что красота балерины увяла, и она старается привлечь к себе внимание любым способом. Невзирая на это, многим фолловерам юмор танцовщицы пришелся по душе. Пост звезды за пять часов просмотрели более 100 тысяч подписчиков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:14
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