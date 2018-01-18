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Эксперты рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке планшета
При выборе планшета следует обращать внимание на материал корпуса, процессор, объем памяти, дисплей и другие возможности устройства.

Эксперты рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке планшета


При выборе производительности девайса следует опираться на то, по какие нужды покупается техника. Если это сложные операции, то лучше всего купить планшет с многоядерным процессором, в противном случае можно обойтись более дешевым вариантом. Здесь можно вспомнить об ОЗУ и ПЗУ. Больший объем ОЗУ позволяет выполнять больше операций в один момент. Также следите за тем, чтобы в устройстве был разъем для карты памяти.

Важно также то, какой диагональю и качеством картинки обладает дисплей планшета. Таким образом, смотрите на тип матрицы. Не стоит забывать за прочность корпуса. Есть пластик, а есть и металл, хотя иногда производитель делает прочные устройства даже на основе пластмассы. Емкость батареи – это еще один важный компонент и 3-4 тысячи мАч довольно неплохой показатель. Все будет зависеть от производительности и типа дисплея.

Также стоит обращать внимание на дополнительные функции и операционную систему девайса.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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