Роман Капаклы намерен вернуть Марину Африкантову

Роман и Марина расстались после очередной ссоры, в ходе которой девушка заявила, что больше не хочет находиться рядом с молодым человеком, приоритеты которого ей чужды. Как считает блондинка, виной всему большая разница в возрасте. Впрочем, 19-летний атлет уверен, что сможет ужиться с 28-летней красоткой и готов вернуть её.Кроме того, Капаклы винит в расставании только себя, называя свой характер слишком сложным. Парень собирается загладить свою вину и желает поменяться в лучшую сторону ради своей второй половинки. Впрочем, и Марина даже после последнего расставания сказала, что чувства к нему не остыли.Прежде Роман сообщил, что с недавних пор стал говорить Марине слова любви, чего не делал ранее никогда, хоть дочка Татьяны Владимировны и мечтала об этом. Фолловеры отметили стремление юного спортсмена стать лучше ради отношений с Африкантовой, но сама девушка пока не считает, что нужно возвращаться к нему.