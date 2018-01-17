Яна Рудковская сказала, что чиновники живут «неприлично богато»

Рудковская ведет личный блог и постоянно выкладывает в Instagram публикации дома, праздничного стола, нарядов. Такая активность продюсера в Сети не понравилась некоторым интернет-пользователям, которые сразу же обвинили её, что она хвастает своими деньгами.Яна приняла решение ответить всем недовольным, написав, что в такое для общественности непростое время только чиновники живут «неприлично богато». Рудковская напомнила, что она помогает инвалидам, детям и некоторым семьям, о которых должно заботиться государство. Яна отметила, чтобы вести данный образ жизни она тяжело работает. По словам продюсера, она вместе со своим супругом только на дом зарабатывала более 10 лет.