Яна Рудковская сказала, что чиновники живут «неприлично богато»
Фанатам Яны Рудковской не нравиться, что она любит роскошь. Поклонники посоветовали ей быть скромнее. Женщина ответила, что это чиновники живут «неприлично богато».
Рудковская ведет личный блог и постоянно выкладывает в Instagram публикации дома, праздничного стола, нарядов. Такая активность продюсера в Сети не понравилась некоторым интернет-пользователям, которые сразу же обвинили её, что она хвастает своими деньгами.
Яна приняла решение ответить всем недовольным, написав, что в такое для общественности непростое время только чиновники живут «неприлично богато». Рудковская напомнила, что она помогает инвалидам, детям и некоторым семьям, о которых должно заботиться государство. Яна отметила, чтобы вести данный образ жизни она тяжело работает. По словам продюсера, она вместе со своим супругом только на дом зарабатывала более 10 лет.
Рудковская ведет личный блог и постоянно выкладывает в Instagram публикации дома, праздничного стола, нарядов. Такая активность продюсера в Сети не понравилась некоторым интернет-пользователям, которые сразу же обвинили её, что она хвастает своими деньгами.
Яна приняла решение ответить всем недовольным, написав, что в такое для общественности непростое время только чиновники живут «неприлично богато». Рудковская напомнила, что она помогает инвалидам, детям и некоторым семьям, о которых должно заботиться государство. Яна отметила, чтобы вести данный образ жизни она тяжело работает. По словам продюсера, она вместе со своим супругом только на дом зарабатывала более 10 лет.