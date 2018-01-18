Самкам краба-скрипача нравятся быстрые клешни

Чтобы прийти к такому выводу ученые провели эксперимент, результаты которого опубликовали в Biology Letters. Благодаря этому умению выбирать себе партнеров самки избегают особей, которые могут быть больными.Мужские особи манящего краба известны наличием огромной клешни, которую используют для эффективной добычи пищи, рытья нор, боев и защиты от других животных. Кроме того, благодаря такой непропорциональной клешни, крабы привлекают самок, совершая специальный ритуал. Ритуал похож на игру на скрипке, именно поэтому манящего краба также называют крабом-скрипачом.Зоологи из национального университета в Австралии решили провести эксперимент, который позволит определить, какую именно роль играет темп во время брачного ритуала. И результат не заставил себя ждать. Самки выбрали тех самцов, которые быстрее остальных двигали своими клешнями.