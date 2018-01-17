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В правительстве Великобритании появился министр по одиночеству
Тереза Мэй, руководитель правительства Великобритании, назначила Трэйси Крауч, главу Министерства спорта и общества, на должность министра по одиночеству. К учреждению Министерства по одиночеству в британском правительстве Мэй натолкнула Джо Кокс, представительница Партии лейбористов.

В правительстве Великобритании появился министр по одиночеству


Стоит напомнить, что Кокс была убита 2 года назад. Женщина-политик помимо основной деятельности занималась также делами организации по одиночеству, деятельность которой была направлена на помощь людям, которые чувствуют себя брошенными. Также она предлагала правительству организовать соответствующее министерство в стране.

Мэй не уточнила, чем именно будут заниматься представители Министерства по одиночеству Великобритании, но уже сейчас известно, что политики станут работать вместе с организацией, учрежденной Кокс.

Символично то, что Мэй все это рассказала во время организованного в память о Кокс мероприятия. Она считает, что Джо является «лучиком света» в борьбе с проблемами людей.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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