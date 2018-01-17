В правительстве Великобритании появился министр по одиночеству

Стоит напомнить, что Кокс была убита 2 года назад. Женщина-политик помимо основной деятельности занималась также делами организации по одиночеству, деятельность которой была направлена на помощь людям, которые чувствуют себя брошенными. Также она предлагала правительству организовать соответствующее министерство в стране.Мэй не уточнила, чем именно будут заниматься представители Министерства по одиночеству Великобритании, но уже сейчас известно, что политики станут работать вместе с организацией, учрежденной Кокс.Символично то, что Мэй все это рассказала во время организованного в память о Кокс мероприятия. Она считает, что Джо является «лучиком света» в борьбе с проблемами людей.