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Элина Камирен уверена, что Алексей Михайловский покинул "Дом-2" не по собственному желанию
Бывшая участница "Дома-2" Элина Камирен высказалась по поводу нашумевшего ухода Алексея Михайловского, который на протяжении 13 лет был генеральным продюсером телешоу.

Михайловский уверяет, что оставил должность продюсера "Дома-2" по собственному желанию, чтобы посвятить себя любимой супруге, а также другим проектам.

Элина Камирен уверена, что Алексей Михайловский покинул "Дом-2" не по собственному желанию

Одна из самых известных участниц телестройки Элина Камирен уверена, что Алексей лукавит: его уволили, и согласия на это своего не давал. Также телезвезда добавила, что именно Михайловский виноват в том, что сейчас проект переживает кризис. Теперь новое руководство будет совершать действия, направленное на улучшение ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Михайловский до самого последнего момента не желал покидать рабочий кабинет, поэтому пришлось воспользоваться охраной, чтобы проводить мужчину до ворот.

Элина Камирен уверена, что Алексей Михайловский покинул "Дом-2" не по собственному желанию

Камирен, судя по её словам, настроена отрицательно по отношению к экс-продюсеру "Дома-2", однако огромное количество бывших участников, узнав об увольнении Алексея, не пожалели для него доброго слова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:12
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