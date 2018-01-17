Мария Шукшина станет ведущей новой телепрограммы на "Первом канале"
Мария Шукшина будет ведущей новой воскресной программы на "Первом канале". Данное шоу будет называться "В гости по утрам", участниками которого станут представители российского шоу-биза.
"Первый канал" выпустит в эфир новое шоу, в котором звезды российского шоу-биза будут рассказывать о своих семейных ценностях и о личной жизни. Программа под названием "В гости по утрам" будет выходить по воскресеньям. Ведущей нового шоу выбрали Марию Шукшину. Популярная актриса и ведущая уже успела поведать кое-что из новых выпусков программы.
По словам Марии, на шоу звёзды будут рассказывать об их жизни и о семье. Шукшина считает, что без семейных ценностей было бы жить тяжело. Поэтому ведущая попытается преподнести телезрителям важность семьи, потому что в современном обществе данные ценности практически никому не нужны. Первый выпуск программы выйдет в эфир 21 января.
"Первый канал" выпустит в эфир новое шоу, в котором звезды российского шоу-биза будут рассказывать о своих семейных ценностях и о личной жизни. Программа под названием "В гости по утрам" будет выходить по воскресеньям. Ведущей нового шоу выбрали Марию Шукшину. Популярная актриса и ведущая уже успела поведать кое-что из новых выпусков программы.
По словам Марии, на шоу звёзды будут рассказывать об их жизни и о семье. Шукшина считает, что без семейных ценностей было бы жить тяжело. Поэтому ведущая попытается преподнести телезрителям важность семьи, потому что в современном обществе данные ценности практически никому не нужны. Первый выпуск программы выйдет в эфир 21 января.