Мария Шукшина станет ведущей новой телепрограммы на "Первом канале"

"Первый канал" выпустит в эфир новое шоу, в котором звезды российского шоу-биза будут рассказывать о своих семейных ценностях и о личной жизни. Программа под названием "В гости по утрам" будет выходить по воскресеньям. Ведущей нового шоу выбрали Марию Шукшину. Популярная актриса и ведущая уже успела поведать кое-что из новых выпусков программы.По словам Марии, на шоу звёзды будут рассказывать об их жизни и о семье. Шукшина считает, что без семейных ценностей было бы жить тяжело. Поэтому ведущая попытается преподнести телезрителям важность семьи, потому что в современном обществе данные ценности практически никому не нужны. Первый выпуск программы выйдет в эфир 21 января.