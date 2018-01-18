Джей Джей Абрамс работает над сериалом про космос

Создатель таких картин как «Звездный путь», «Стартрек: Возмездие» и «Звездные войны: Пробуждение силы» снимет многосерийный фильм о женщине, которая является научным сотрудником. Также в сюжете появится ее семья – дочь и муж. Главная героиня попадет в аварию, а дочь возьмется за изучение научных данных своей матери. В ходе исследований девушка столкнется с ужасной силой.Сообщается, что уже сейчас представители компаний Apple и HBO ведут переговоры о покупке прав на сериал. Также известно, что в качестве продюсера был выбран специалист из телекомпании Warner Bros. Television. Как бы там ни было, ни одна из компаний пока не дает комментарии по этому поводу.