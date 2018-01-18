Джей Джей Абрамс работает над сериалом про космос
В издании The Hollywood Reporter появилась информация о том, что режиссер, сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс начал работать над новым сериалом про космос. На данный момент пока что неизвестно, какое название у нового проекта.
Создатель таких картин как «Звездный путь», «Стартрек: Возмездие» и «Звездные войны: Пробуждение силы» снимет многосерийный фильм о женщине, которая является научным сотрудником. Также в сюжете появится ее семья – дочь и муж. Главная героиня попадет в аварию, а дочь возьмется за изучение научных данных своей матери. В ходе исследований девушка столкнется с ужасной силой.
Сообщается, что уже сейчас представители компаний Apple и HBO ведут переговоры о покупке прав на сериал. Также известно, что в качестве продюсера был выбран специалист из телекомпании Warner Bros. Television. Как бы там ни было, ни одна из компаний пока не дает комментарии по этому поводу.
Создатель таких картин как «Звездный путь», «Стартрек: Возмездие» и «Звездные войны: Пробуждение силы» снимет многосерийный фильм о женщине, которая является научным сотрудником. Также в сюжете появится ее семья – дочь и муж. Главная героиня попадет в аварию, а дочь возьмется за изучение научных данных своей матери. В ходе исследований девушка столкнется с ужасной силой.
Сообщается, что уже сейчас представители компаний Apple и HBO ведут переговоры о покупке прав на сериал. Также известно, что в качестве продюсера был выбран специалист из телекомпании Warner Bros. Television. Как бы там ни было, ни одна из компаний пока не дает комментарии по этому поводу.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00