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Джей Джей Абрамс работает над сериалом про космос
В издании The Hollywood Reporter появилась информация о том, что режиссер, сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс начал работать над новым сериалом про космос. На данный момент пока что неизвестно, какое название у нового проекта.

Джей Джей Абрамс работает над сериалом про космос


Создатель таких картин как «Звездный путь», «Стартрек: Возмездие» и «Звездные войны: Пробуждение силы» снимет многосерийный фильм о женщине, которая является научным сотрудником. Также в сюжете появится ее семья – дочь и муж. Главная героиня попадет в аварию, а дочь возьмется за изучение научных данных своей матери. В ходе исследований девушка столкнется с ужасной силой.

Сообщается, что уже сейчас представители компаний Apple и HBO ведут переговоры о покупке прав на сериал. Также известно, что в качестве продюсера был выбран специалист из телекомпании Warner Bros. Television. Как бы там ни было, ни одна из компаний пока не дает комментарии по этому поводу.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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