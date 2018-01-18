АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Лавлока: Через 100 лет наша планета превратится в ад, и человечество будет почти уничтожено
EUR 69.17 USD 56.59
Курс валют на 18.01.2018

В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
12 января жители Китая начали смотреть российский фильм «Салют-7». Таким образом, зрители по достоинству оценили российскую картину, а некоторые даже признались в том, что в определенные моменты им было сложно сдерживать слезы.

В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»


Весь сюжет фильма взят из невымышленной истории отечественной космонавтики. Тогда на станции «Салют-7» случилась авария, и в космос должен был отправиться экипаж для устранения неполадок. Стоит отметить, что для попадания на станцию космонавтам пришлось совершить очень сложную стыковку с неуправляемым модулем.

В главных ролях были такие актеры как Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Режиссурой кинокартины занимался специалист Клим Шипенко.

В России «Салют-7» начали показывать еще 12 октября прошлого года. В течение российского проката было собрано около 783 млн. рублей. Фильм постепенно появляется в Литве, Южной Корее, Армении, Эстонии и в конце месяца попадет на японские экраны.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Некоторые люди считают нашу планету чужой из-за
По решению Стокгольмского суда , "Нафтогаз"
Настоящие спортсмены живут дольше и успешнее
Роскомнадзор проведет тест трех продуктов
“Путешественник во времени” после возвращения из
В сетях появилось фото редкого природного
Просмотреть все новости