В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»

Весь сюжет фильма взят из невымышленной истории отечественной космонавтики. Тогда на станции «Салют-7» случилась авария, и в космос должен был отправиться экипаж для устранения неполадок. Стоит отметить, что для попадания на станцию космонавтам пришлось совершить очень сложную стыковку с неуправляемым модулем.В главных ролях были такие актеры как Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Режиссурой кинокартины занимался специалист Клим Шипенко.В России «Салют-7» начали показывать еще 12 октября прошлого года. В течение российского проката было собрано около 783 млн. рублей. Фильм постепенно появляется в Литве, Южной Корее, Армении, Эстонии и в конце месяца попадет на японские экраны.