В Китае высоко оценили фильм «Салют-7»
12 января жители Китая начали смотреть российский фильм «Салют-7». Таким образом, зрители по достоинству оценили российскую картину, а некоторые даже признались в том, что в определенные моменты им было сложно сдерживать слезы.
Весь сюжет фильма взят из невымышленной истории отечественной космонавтики. Тогда на станции «Салют-7» случилась авария, и в космос должен был отправиться экипаж для устранения неполадок. Стоит отметить, что для попадания на станцию космонавтам пришлось совершить очень сложную стыковку с неуправляемым модулем.
В главных ролях были такие актеры как Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Режиссурой кинокартины занимался специалист Клим Шипенко.
В России «Салют-7» начали показывать еще 12 октября прошлого года. В течение российского проката было собрано около 783 млн. рублей. Фильм постепенно появляется в Литве, Южной Корее, Армении, Эстонии и в конце месяца попадет на японские экраны.
Весь сюжет фильма взят из невымышленной истории отечественной космонавтики. Тогда на станции «Салют-7» случилась авария, и в космос должен был отправиться экипаж для устранения неполадок. Стоит отметить, что для попадания на станцию космонавтам пришлось совершить очень сложную стыковку с неуправляемым модулем.
В главных ролях были такие актеры как Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Режиссурой кинокартины занимался специалист Клим Шипенко.
В России «Салют-7» начали показывать еще 12 октября прошлого года. В течение российского проката было собрано около 783 млн. рублей. Фильм постепенно появляется в Литве, Южной Корее, Армении, Эстонии и в конце месяца попадет на японские экраны.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00