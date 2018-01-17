Ученые применили новый способ для тренировки врожденного иммунитета

В свои исследования ученые заложили научную базу, основанную на наследственной «памяти» иммунной системы, возможности которой позволяют успешной борьбе с патологиями, которые уже появлялись в организме ранее. Но здесь следует учитывать факт неуправляемого роста клеток, приводящего к раковым последствиям заболеваний, причем происходит подобная патология впервые. На основании имеющихся сведений, ученые применили методику, направленную на «тренировку» иммунной системы с помощью специальных клеток, которые являются основой для возникновения белых кровяных телец.Благодаря такому способу, удалось значительно повысить качество «запоминания» организмом возможных способов для борьбы с появлением патологических клеток. Прошедший «тренировку» наследственный иммунитет, выполняет роль первоочередной и главной преграды, на начальных стадиях распространения заболеваний. Помимо прочего, на первых этапах лечения устраняются отрицательные побочные эффекты (особенно в костном мозге), появляющиеся при химиотерапии.