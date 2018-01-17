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Ученые применили новый способ для тренировки врожденного иммунитета
Немецкими учеными проведены исследования, цель которых - раскрытие секретов иммунной системы, связанной с возможностью «тренироваться», причем используя клетки, которые предшествуют появлению лейкоцитов. Благодаря этому, многократно повышается эффективность от проведения процедур химиотерапии, при лечении онкологических заболеваний.

В свои исследования ученые заложили научную базу, основанную на наследственной «памяти» иммунной системы, возможности которой позволяют успешной борьбе с патологиями, которые уже появлялись в организме ранее. Но здесь следует учитывать факт неуправляемого роста клеток, приводящего к раковым последствиям заболеваний, причем происходит подобная патология впервые. На основании имеющихся сведений, ученые применили методику, направленную на «тренировку» иммунной системы с помощью специальных клеток, которые являются основой для возникновения белых кровяных телец.
Ученые применили новый способ для тренировки врожденного иммунитета


Благодаря такому способу, удалось значительно повысить качество «запоминания» организмом возможных способов для борьбы с появлением патологических клеток. Прошедший «тренировку» наследственный иммунитет, выполняет роль первоочередной и главной преграды, на начальных стадиях распространения заболеваний. Помимо прочего, на первых этапах лечения устраняются отрицательные побочные эффекты (особенно в костном мозге), появляющиеся при химиотерапии.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:40
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