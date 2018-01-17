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Курс валют на 18.01.2018

Герман Греф на фоне падения биткоина призвал правительство России не запрещать криптовалюты
По мнению главы Сбербанка, криптовалюту рождает гигантская новая технология. Потому снижение котировок даже до минимальных значений не означает краха этого проекта, наоборот, после совершенствования технологии добычи произойдет всплеск стоимости и интереса инвесторов, считают эксперты business.bitclubproject.com

На Гайдаровском форуме Герман Греф, глава "Сбербанка" предостерег правительство от опрометчивых шагов в отношении рынка криптовалют. Это он обосновал тем, что этот проект только начал свое развитие и набрал капитализацию в $100 млрд. "Скорость изменилась. Потому необходима толерантность, терпение. И необходимо сотрудничество», — призвал руководитель крупнейшего банка России.

Несмотря на обвал курса и падения интереса к этим валютам, в том числе и в России, электронные деньги не будут "стерты с лица финансового рынка", считает Светлана Лобарева, эксперт business.bitclubproject.com, потому что есть много примеров, когда во время падения в конце 2017 и в начале 2018 года многие миллиардеры поддержали этот рынок. Например активным сторонником этого направления бизнеса является Марк Цукерберг, вложивший миллионы долларов в bitcoin.

Герман Греф на фоне падения биткоина призвал правительство России не запрещать криптовалюты
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 21:40
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