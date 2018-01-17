Герман Греф на фоне падения биткоина призвал правительство России не запрещать криптовалюты

На Гайдаровском форуме Герман Греф, глава "Сбербанка" предостерег правительство от опрометчивых шагов в отношении рынка криптовалют. Это он обосновал тем, что этот проект только начал свое развитие и набрал капитализацию в $100 млрд. "Скорость изменилась. Потому необходима толерантность, терпение. И необходимо сотрудничество», — призвал руководитель крупнейшего банка России.Несмотря на обвал курса и падения интереса к этим валютам, в том числе и в России, электронные деньги не будут "стерты с лица финансового рынка", считает Светлана Лобарева, эксперт business.bitclubproject.com, потому что есть много примеров, когда во время падения в конце 2017 и в начале 2018 года многие миллиардеры поддержали этот рынок. Например активным сторонником этого направления бизнеса является Марк Цукерберг, вложивший миллионы долларов в bitcoin.