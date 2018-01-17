Авторынок РФ поднялся на 12 место в рейтинге крупнейших в мире

Россия поднялась на 12 место благодаря приросту в 12 процентов, до 1,6 млн проданных машин. Так Россия опередила Мексику, чьи реализации упали на 4,6 процента, до 1,53 млн авто в 2017 году. Лидером стал в текущем году Китай. По словам экспертов китайский рынок увеличился на 2,7 процента (17,5 млн авто). Второе место досталось Южной Кореи (1,8 млн авто). На третьем месте оказалась Германия (+2,7%; 3,44 млн авто). Дальше идет авторынок Индии. В данном случае прирост составил 8,7% (3 200 000 авто). Пятая позиция досталась Японии (прирост 5,1%; 2 940 000 экземпляров).Согласно итогам реализаций прошлого года в первой десятке значиться Великобритания (2,54 млн авто), Бразилия (2,17 млн моделей), Франция (2,11 млн авто), Канада (2,04 млн единиц), Италия (1,97 млн автомобилей).