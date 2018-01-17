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Новые версии Infiniti с 2021 года оснастят электродвигателями
С 2021 года японская компания Nissan Motor оснастит новые версии авто Infiniti электрическими или гибридными силовыми агрегатами с инновационной современной системой e-power.

Новые версии Infiniti с 2021 года оснастят электродвигателями

Касательно этого в рамках конгресса Automotive News World на территории Детройта рассказал Хирото Саикава, являющийся главой компании. По словам Хирото Саикава команда специалистов компании собирается превратить Infiniti в высоко электрифицированный, а также премиальный бренд. Представителями агентства отмечается, что Nissan планировала наладить серийный выпуск транспортных средств премиум-класса в 2012 году. Тогда представили концепт-кар версии Infiniti Emerg-E, оснащаемый электроприводом.

Но потом компания отказалась от данных планов по соображениям прибыльности. В свою очередь Reuters указывает, что вследствие этого был открыт путь для Tesla. Данная компания в 2012 году представила современную версию электромобиля Model S.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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