Новые версии Infiniti с 2021 года оснастят электродвигателями

Касательно этого в рамках конгресса Automotive News World на территории Детройта рассказал Хирото Саикава, являющийся главой компании. По словам Хирото Саикава команда специалистов компании собирается превратить Infiniti в высоко электрифицированный, а также премиальный бренд. Представителями агентства отмечается, что Nissan планировала наладить серийный выпуск транспортных средств премиум-класса в 2012 году. Тогда представили концепт-кар версии Infiniti Emerg-E, оснащаемый электроприводом.Но потом компания отказалась от данных планов по соображениям прибыльности. В свою очередь Reuters указывает, что вследствие этого был открыт путь для Tesla. Данная компания в 2012 году представила современную версию электромобиля Model S.