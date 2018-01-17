Томские учёные разрабатывают новый метод ультразвуковой 3D-печати

В будущем такая технология позволит разработке лекарственных средств, нанесении химических растворов на поверхности и легкого создания предметов из пластика. Чтобы исследования продолжались, ученым удалось выиграть грант на сумму 15 млн. рублей.Конструкция установки достаточно проста, она собрана из стандартных материалов, а внутри конструкции ультразвуковая «начинка». Эксперименты над новым методом 3D печати ведутся на протяжении 6 месяцев. Во всем мире разработчики и ученые пытаются управлять частицами, используя ультразвук, но пока каких-то значительных результатов добились только в Японии. Именно там сейчас с помощью технологий могут двигать воду, части деревьев и шурупы.Данный проект рассчитан на три года. В течение этого времени ученые планируют доработать ПО, чтобы в конечном итоге соединить частицы веществ в одно целое.