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Томские учёные разрабатывают новый метод ультразвуковой 3D-печати
Томским разработчикам удалось придумать и создать установку для ультразвукового управления мелкими частицами. Благодаря этой технологии специалисты планируют создать метод ультразвуковой 3D-печати уже в течение двух лет.

В будущем такая технология позволит разработке лекарственных средств, нанесении химических растворов на поверхности и легкого создания предметов из пластика. Чтобы исследования продолжались, ученым удалось выиграть грант на сумму 15 млн. рублей.
Томские учёные разрабатывают новый метод ультразвуковой 3D-печати

Конструкция установки достаточно проста, она собрана из стандартных материалов, а внутри конструкции ультразвуковая «начинка». Эксперименты над новым методом 3D печати ведутся на протяжении 6 месяцев. Во всем мире разработчики и ученые пытаются управлять частицами, используя ультразвук, но пока каких-то значительных результатов добились только в Японии. Именно там сейчас с помощью технологий могут двигать воду, части деревьев и шурупы.

Данный проект рассчитан на три года. В течение этого времени ученые планируют доработать ПО, чтобы в конечном итоге соединить частицы веществ в одно целое.
Технологии / Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:20
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