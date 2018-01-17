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Новый Mercedes-Benz CLA запечатлен на дорожных тестах
Во время прохождения тестов фотошпионы запечатлели компактный седан Mercedes-Benz CLA нового поколения . Отмечается, что Mercedes-Benz CLA станет самым доступным седаном бренда.

Новый Mercedes-Benz CLA запечатлен на дорожных тестах


Судя по опубликованным фотографиям, новый автомобиль Mercedes-Benz CLA будет оснащён стильным кузовом, как у суперкара Mercedes-AMG GT. Пока что Mercedes-Benz CLA считается самым доступным седаном бренда, но данную ситуацию может исправить появление Mercedes-Benz A-Class Sedan.

По словам экспертов, новый Mercedes-Benz CLA тестируют в серийном кузове, скрытый под камуфляжную плёнку. Передняя часть кузова отличается иной решёткой радиатора и пересмотренной оптикой, а сзади установлен компактный аэродинамический спойлер.

В салоне седана Mercedes-Benz CLA появилась полностью цифровая приборная панель, её диагональ будет увеличиваться в соответствии с определённой комплектацией. Дебют новинки ожидается в 2019 году.
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Добавил: Алина Вчера, 22:40
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