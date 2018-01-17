Ростуризм назвал какие туристические направления популярны у россиян
По информации Ростуризма, россияне существенно нарастили количество поездок за рубеж. Наиболее востребованными направлениями стали: Таиланд и Турция, Индию и ОАЭ, Европа. В этом отношении существенных сдвигов в плане увеличения поездок по России не произошло.
Игорь Блинов из профильного ведомства считает, что уровень сервиса и цены поездок в этих странах находится в гармоничном соответствии. Играет роль и продолжительность поездки в оба конца, и в этом случае в выигрышном положении оказываются курорты Европы.
Блинов также сказал, что в текущем году с бронированием на февраль стало значительно труднее, причем по всем указанным направлениям. Это объясняется тем, что в период 15 февраля по 3 марта выпадает китайский Новый год.
Игорь Блинов из профильного ведомства считает, что уровень сервиса и цены поездок в этих странах находится в гармоничном соответствии. Играет роль и продолжительность поездки в оба конца, и в этом случае в выигрышном положении оказываются курорты Европы.
Блинов также сказал, что в текущем году с бронированием на февраль стало значительно труднее, причем по всем указанным направлениям. Это объясняется тем, что в период 15 февраля по 3 марта выпадает китайский Новый год.
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 20:10