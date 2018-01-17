Ростуризм назвал какие туристические направления популярны у россиян

Игорь Блинов из профильного ведомства считает, что уровень сервиса и цены поездок в этих странах находится в гармоничном соответствии. Играет роль и продолжительность поездки в оба конца, и в этом случае в выигрышном положении оказываются курорты Европы.Блинов также сказал, что в текущем году с бронированием на февраль стало значительно труднее, причем по всем указанным направлениям. Это объясняется тем, что в период 15 февраля по 3 марта выпадает китайский Новый год.