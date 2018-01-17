Бывший военный США рассказал о похищении солдат при встрече с НЛО в Рендлешеме
Бывший военный, который входит в состав ВВС США поведал, что в 1980 году военные были похищены инопланетянами. Военнослужащие, части которых были расположенные рядом с Рендлешем в Суффолке, увидели необычный металлический треугольник. По их словам, с него капал расплавленный металл.
Чарльз Хальт, являющийся полковником в отставке сообщил, что личный состав ВВС мог быть похищен НЛО, после чего несколько часов оставались «пропавшими без вести». Этот случай задокументирован голосовой записью, где старшие солдаты США описывают картину замеченного ими неопознанного объекта.
В сообщении утверждалось, что один из солдат телепатически «принял» двоичный код, который до сих пор не могут расшифровать. Многие уфологи сомневаются касательно случившегося в декабре 1980 года в Рендлшемском лесу.
Чарльз Хальт, являющийся полковником в отставке сообщил, что личный состав ВВС мог быть похищен НЛО, после чего несколько часов оставались «пропавшими без вести». Этот случай задокументирован голосовой записью, где старшие солдаты США описывают картину замеченного ими неопознанного объекта.
В сообщении утверждалось, что один из солдат телепатически «принял» двоичный код, который до сих пор не могут расшифровать. Многие уфологи сомневаются касательно случившегося в декабре 1980 года в Рендлшемском лесу.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30