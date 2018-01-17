Бывший военный США рассказал о похищении солдат при встрече с НЛО в Рендлешеме

Чарльз Хальт, являющийся полковником в отставке сообщил, что личный состав ВВС мог быть похищен НЛО, после чего несколько часов оставались «пропавшими без вести». Этот случай задокументирован голосовой записью, где старшие солдаты США описывают картину замеченного ими неопознанного объекта.В сообщении утверждалось, что один из солдат телепатически «принял» двоичный код, который до сих пор не могут расшифровать. Многие уфологи сомневаются касательно случившегося в декабре 1980 года в Рендлшемском лесу.