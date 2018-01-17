Lexus в 2017 году увеличил долю в премиум-сегменте в РФ

Жители РФ в 2017 году купили 23 693 новых авто марки Lexus (минус 2 процента). Дилеры в декабре продали 2 711 авто (лучший месячный результат бренда в РФ). В прошлом году доля автобренда Lexus в России достигла 1,5 процента. В премиум-сегменте доля Lexus пошла в «плюс» (16,3%). Lexus сейчас находится на 3 месте среди марок в России. Самым востребованным авто Lexus в 2017 году в РФ стал кроссовер версии Lexus RX (9 415 авто). Второе место досталось вседорожнику Lexus NX (6 638 авто). Третья позиция досталось флагманскому Lexus LX (5 135 машин).В РФ самым востребованным седаном остается Lexus ES (1 668 авто). Lexus RX 2017 добился в 2017 году самого стремительного роста реализаций в РФ среди всех версий японского бренда. На него спрос в сравнении с позапрошлым годом вырос на 20 процентов.