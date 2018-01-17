Lexus в 2017 году увеличил долю в премиум-сегменте в РФ
В 2017 году Lexus добился увеличения доли премиум-сегмента российского авторынка. Данную информацию озвучил пресс-центр японской премиальной марки.
Жители РФ в 2017 году купили 23 693 новых авто марки Lexus (минус 2 процента). Дилеры в декабре продали 2 711 авто (лучший месячный результат бренда в РФ). В прошлом году доля автобренда Lexus в России достигла 1,5 процента. В премиум-сегменте доля Lexus пошла в «плюс» (16,3%). Lexus сейчас находится на 3 месте среди марок в России. Самым востребованным авто Lexus в 2017 году в РФ стал кроссовер версии Lexus RX (9 415 авто). Второе место досталось вседорожнику Lexus NX (6 638 авто). Третья позиция досталось флагманскому Lexus LX (5 135 машин).
В РФ самым востребованным седаном остается Lexus ES (1 668 авто). Lexus RX 2017 добился в 2017 году самого стремительного роста реализаций в РФ среди всех версий японского бренда. На него спрос в сравнении с позапрошлым годом вырос на 20 процентов.
Жители РФ в 2017 году купили 23 693 новых авто марки Lexus (минус 2 процента). Дилеры в декабре продали 2 711 авто (лучший месячный результат бренда в РФ). В прошлом году доля автобренда Lexus в России достигла 1,5 процента. В премиум-сегменте доля Lexus пошла в «плюс» (16,3%). Lexus сейчас находится на 3 месте среди марок в России. Самым востребованным авто Lexus в 2017 году в РФ стал кроссовер версии Lexus RX (9 415 авто). Второе место досталось вседорожнику Lexus NX (6 638 авто). Третья позиция досталось флагманскому Lexus LX (5 135 машин).
В РФ самым востребованным седаном остается Lexus ES (1 668 авто). Lexus RX 2017 добился в 2017 году самого стремительного роста реализаций в РФ среди всех версий японского бренда. На него спрос в сравнении с позапрошлым годом вырос на 20 процентов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:10