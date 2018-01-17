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Поклонники Темниковой пришли в восторг от последнего снимка без макияжа
Поклонники исполнительницы предложили звезде реже краситься. Последний видеоролик, выставленный на всеобщее обозрение на своей официальной страничке в Instagram, вызвал шквал положительных отзывов и эмоций.

Поклонники Темниковой пришли в восторг от последнего снимка без макияжа


На данный момент, после тяжелых трудовых будней Елена Темникова отправилась на заслуженный отдых. Свой выбор девушка остановила на Мальдивах. Она сняла большую виллу и наслаждается райскими красотами.

Вечером знаменитость выставила видеоролик, на котором очень сложно увидеть, где она располагается, но передать свое замечательное настроение красотка сумела. Исходя из увиденного, певица с удовольствием наслаждается отдыхом и проводит свое время с пользой для души и тела.

Поклонники безумно рады за знаменитость и пожелали ей прекрасного отдыха, ведь она его заслужила. Также внимательные пользователи обратили внимание на то, что на отдыхе девушка предпочитает естественную красоту и, не стесняясь, публикует это. Они сошлись во мнении, что без макияжа певица прекрасна и посоветовали перестать краситься совсем или свести к минимуму. А еще попросили чаще делать снимки в купальных костюмах и не забывать радовать их ими, ведь девушка обладает замечательной фигурой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:50
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