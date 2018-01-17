Виктория Боня расстроила фанатов волосами, превратившимися в паклю

Как известно, в настоящее время экс-участница реалити-шоу "Дом-2" находится в Дубае, откуда делится с фанатами фотографиями и видео, рассказывая о том, как проводит отдых. Вместе с ней отправилась в тёплые края её пятилетняя дочь Анджелина Летиция, рождённая в браке с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.На одном из последних фото Виктория запечатлена за поеданием мороженого. Многие подписчики заметили, что с того момента, когда теледива показывалась в салоне красоты, её волосы подпортились. Особенно это заметно к концу хвоста, где локоны превратились в настоящую паклю. Поклонники советуют Боне лучше ухаживать за своими длинными волосами, чтобы они выглядели более красивыми.