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Виктория Боня расстроила фанатов волосами, превратившимися в паклю
На днях Виктория Боня хвасталась перед подписчиками в Instagram модной причёской, которую ей сделал опытный мастер, а теперь заметно, что волосы телезвезды выглядят не столь хорошо.

Как известно, в настоящее время экс-участница реалити-шоу "Дом-2" находится в Дубае, откуда делится с фанатами фотографиями и видео, рассказывая о том, как проводит отдых. Вместе с ней отправилась в тёплые края её пятилетняя дочь Анджелина Летиция, рождённая в браке с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.

Виктория Боня расстроила фанатов волосами, превратившимися в паклю

На одном из последних фото Виктория запечатлена за поеданием мороженого. Многие подписчики заметили, что с того момента, когда теледива показывалась в салоне красоты, её волосы подпортились. Особенно это заметно к концу хвоста, где локоны превратились в настоящую паклю. Поклонники советуют Боне лучше ухаживать за своими длинными волосами, чтобы они выглядели более красивыми.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:58
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