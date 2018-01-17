Нумеролог считает, что не стоит ждать скорого закрытия "Дома-2

«Проект будет существовать также долго, как и канал ТНТ. В ближайший год есть тенденция к увеличению количества крепких и долгосрочных отношений, увеличится рождение детей. Проект разрастается», - считает Брю.

Как заявила Брю, хейтеры реалити-шоу, которые не могут больше смотреть, как молодые люди строят любовь, смогут вздохнуть с облегчением ещё очень нескоро, так как творение ТНТ будет существовать столько же, сколько и канал, показывающий его. Из слов Майи можно сделать вывод, что ненавистникам самой популярной телестройки страны лучше расстаться со своими мечтами.Кроме того, Майя добавила, что "Дом-2", несмотря на слухи о его скором закрытии, развивается, и на периметре в 2018 году о себе дадут знать много крепких любовных альянсов, которые приведут к созданию семей.Майя также отметила, что в этому году пары с неискренними чувствами будут невероятно быстро распадаться.Впрочем, многие зрители заметили, что настоящих чувств на Поляне и "Острове любви" нет уже давно.