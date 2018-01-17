Infiniti QX50 2019 года получил ценник в 37 000 долларов

Новая версия оснащается двигателем на 280 л.с. В США предложат гибридную версию. Пока технические параметры авто остаются неизвестными. Также появились сведения про ProPilot Assist. Данная система станет заменой круиз-контроля. Автомобиль будут поставлять в версиях Essential и Luxe. Самая дорога версия расценивается в $44 000. Суммарно планируют добавить более 10 дополнительных опций, которые повлияют на стоимость. Среди особенностей авто нужно отметить обновление интерьера.Приборную панель представят в матово чёрном цвете. Она по своим размерам стала больше. Предусматривается использование дисплея диагональю на семь дюймов. Транспортное средство для покупки будет доступно летом текущего года. Пока отсутствует информация, касательно поставок новинки на отечественный рынок.