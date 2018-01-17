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Вдова Дмитрия Марьянова тяжело переживает смерть супруга
Популярный актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года при очень необычных обстоятельствах. Последние дни Марьянов находился в реабилитационном центре. Следствием итоги расследования озвучены еще не были.

Вдова Дмитрия Марьянова тяжело переживает смерть супруга


Жена артиста Ксения Бик никак не может прийти в себя после смерти мужа. Друзья очень беспокоятся за вдову, которая сейчас находится с дочкой вдвоем без посторонней помощи. Ксения на данном этапе не может вернуться в Харьков к своим родителям, поскольку она главный свидетель в деле смерти мужа. К великому счастью Бик нашла работу в агентстве и устроилась психологом.

По заверению Ксении, после смерти супруга у нее была сильная депрессия. Не раз ее голову посещали плохие мысли. Но женщине удались справиться с этим, опять подняться, встать на ноги и начать жизнь с чистого листа, но уже без мужа. Первый раз в жизни Брик самостоятельно без чьей-то помощи нашла для себя работу. Помогая советами своим клиентам, она, можно сказать, сама излечилась. Через Ксению прошло много жизненных историй, в которых было немало трагических ситуаций, благодаря этому, она смогла понять, что жизнь продолжается, нужно двигаться вперед и жить ради дочери.

Стоит напомнить, что Ксения по профессии психолог. Встретив Дмитрия, она бросила хорошую работу и переехала из Харькова в Москву, чтобы жить вместе и воспитывать дочку Анфису.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:00
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