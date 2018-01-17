Вдова Дмитрия Марьянова тяжело переживает смерть супруга

Жена артиста Ксения Бик никак не может прийти в себя после смерти мужа. Друзья очень беспокоятся за вдову, которая сейчас находится с дочкой вдвоем без посторонней помощи. Ксения на данном этапе не может вернуться в Харьков к своим родителям, поскольку она главный свидетель в деле смерти мужа. К великому счастью Бик нашла работу в агентстве и устроилась психологом.По заверению Ксении, после смерти супруга у нее была сильная депрессия. Не раз ее голову посещали плохие мысли. Но женщине удались справиться с этим, опять подняться, встать на ноги и начать жизнь с чистого листа, но уже без мужа. Первый раз в жизни Брик самостоятельно без чьей-то помощи нашла для себя работу. Помогая советами своим клиентам, она, можно сказать, сама излечилась. Через Ксению прошло много жизненных историй, в которых было немало трагических ситуаций, благодаря этому, она смогла понять, что жизнь продолжается, нужно двигаться вперед и жить ради дочери.Стоит напомнить, что Ксения по профессии психолог. Встретив Дмитрия, она бросила хорошую работу и переехала из Харькова в Москву, чтобы жить вместе и воспитывать дочку Анфису.