Для домашних питомцев в поездах России дальнего следования появились электронные билеты

Компания РЖД для пассажиров поездов дальнего следования расширила спектр услуг, повышая качество обслуживания. Отныне стало возможным не только купить билет для себя в Сети, но и для своих домашних питомцев и багажа. В этом случае необходимо позаботиться владельцам о аксессуарах для домашних питомцев, чтобы не беспокоить попутчиков, которые длительное время будут ехать с ними в одном вагоне.Это относится и к приобретению проездных для инвентаря электронной, бытовой аудио- и видеотехники. После процедуры электронного оформления пассажир получает контрольный купон доля распечатки с данными поездки. Перед поездкой пассажир предъявляет распечатанный контрольный талон контролёрам. Как отмечают сотрудники компании, оформление каких-либо дополнительных талонов не требуется.