Для домашних питомцев в поездах России дальнего следования появились электронные билеты
С 1 января 2018 года российские пассажиры смогут оформить электронный проездной на провоз небольших животных и багаж до отправления поезда. Это нововведение работает для поездов дальнего сведения.
Компания РЖД для пассажиров поездов дальнего следования расширила спектр услуг, повышая качество обслуживания. Отныне стало возможным не только купить билет для себя в Сети, но и для своих домашних питомцев и багажа. В этом случае необходимо позаботиться владельцам о аксессуарах для домашних питомцев, чтобы не беспокоить попутчиков, которые длительное время будут ехать с ними в одном вагоне.
Это относится и к приобретению проездных для инвентаря электронной, бытовой аудио- и видеотехники. После процедуры электронного оформления пассажир получает контрольный купон доля распечатки с данными поездки. Перед поездкой пассажир предъявляет распечатанный контрольный талон контролёрам. Как отмечают сотрудники компании, оформление каких-либо дополнительных талонов не требуется.
Компания РЖД для пассажиров поездов дальнего следования расширила спектр услуг, повышая качество обслуживания. Отныне стало возможным не только купить билет для себя в Сети, но и для своих домашних питомцев и багажа. В этом случае необходимо позаботиться владельцам о аксессуарах для домашних питомцев, чтобы не беспокоить попутчиков, которые длительное время будут ехать с ними в одном вагоне.
Это относится и к приобретению проездных для инвентаря электронной, бытовой аудио- и видеотехники. После процедуры электронного оформления пассажир получает контрольный купон доля распечатки с данными поездки. Перед поездкой пассажир предъявляет распечатанный контрольный талон контролёрам. Как отмечают сотрудники компании, оформление каких-либо дополнительных талонов не требуется.
Экономика
Добавил: Valeriy Вчера, 19:40